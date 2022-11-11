بالفيديو - زلّة لسان جديدة لبايدن... الروس انسحبوا من «الفلوجة»

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن مرة أخرى لموقف محرج عندما خلط في حديثه بطريق الخطأ بين مدينة الفلوجة العراقية ومدينة خيرسون في جنوب شرقي أوكرانيا، وفق ما أفادت به صحيفة «نيويورك بوست».

قال بايدن أثناء مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، رداً على سؤال أحد الصحافيين حول ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للدخول في مفاوضات مع روسيا: «أعتقد أن السياق هو أنه سواء أنسحبوا أم لا من الفلوجة - من مدينة خيرسون - ستعود (القوات الروسية) عبر النهر إلى الجانب الشرقي من نهر دنيبر».

يأتي تعليق بايدن بعد أن أعلن قائد القوات الروسية سيرغي سوروفكينون أنه أمر قواته بالانسحاب من إحدى المدن الرئيسية التي احتلتها روسيا بعد غزوها في 24 فبراير (شباط) الماضي.