10 نوفمبر , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن مرة أخرى لموقف محرج عندما خلط في حديثه بطريق الخطأ بين مدينة الفلوجة العراقية ومدينة خيرسون في جنوب شرقي أوكرانيا، وفق ما أفادت به صحيفة «نيويورك بوست».
قال بايدن أثناء مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، رداً على سؤال أحد الصحافيين حول ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للدخول في مفاوضات مع روسيا: «أعتقد أن السياق هو أنه سواء أنسحبوا أم لا من الفلوجة - من مدينة خيرسون - ستعود (القوات الروسية) عبر النهر إلى الجانب الشرقي من نهر دنيبر».
يأتي تعليق بايدن بعد أن أعلن قائد القوات الروسية سيرغي سوروفكينون أنه أمر قواته بالانسحاب من إحدى المدن الرئيسية التي احتلتها روسيا بعد غزوها في 24 فبراير (شباط) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - زلّة لسان جديدة لبايدن... الروس انسحبوا من «الفلوجة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.