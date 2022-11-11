انت الان تتابع خبر بقيادة ساديو ماني.. الكشف عن قائمة السنغال لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437876-638037607184128798.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-11 | 11:48
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الخليج 365 - رياضة
أعلن أليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي، عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده استعدادا لكأس العالم قطر 2022، وقد جاءت القائمة بقيادة نجم بايرن ميونيخ الألماني، ساديو ماني، الذي ورد اسمه في القائمة رغم الإصابة.
أعلن أليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي، عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده استعدادا لكأس العالم قطر 2022، وقد جاءت القائمة بقيادة نجم بايرن ميونيخ الألماني، ساديو ماني، الذي ورد اسمه في القائمة رغم الإصابة.
وينافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر، المُقرر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن المجموعة الأولى، رفقة منتخبات قطر والإكوادور وهولندا.
قائمة السنغال النهائية لكأس العالم 2022
قائمة السنغال النهائية لكأس العالم 2022
حراسة المرمى: إدوارد ميندي، ألفريد غوميز، سيني دينغ.
الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، يوسف صابيلي، فودي بالو توري، بابي أبو سيسي، إسماعيل جاكوبس، فورموس ميندي.
الوسط: غانا غوي، شيخو كوياتي، نامباليز ميندي، كريبين دياتا، باب غوي، بابي سار، باثي سيس، مصطفى نام، لوم ندياي.
الهجوم: ساديو ماني، إسماعيل سار، بولاي ديا، بامبا ديينغ، فامارا ديديو، نيكولاس جاكسون، إليمان ندياي.
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