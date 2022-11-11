انت الان تتابع خبر مدينة الصدر: واقع تعليميّ بإنتظار إلتفاتة المعنيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب أهالي قطاع واحد وخمسين بمدينة الصدر الحكومة بالإلتفات للواقع التعليمي في منطقتهم، فيما تحدّثت إدارة المدارس هناك عن سعيها لتوفير جميع المتطلّبات التعليمية والخدمية.

توفير المستلزمات التعليمية وزيادة الكوادر التدريسية، مطالبات يتطلّع إليها أهالي الطلبة بمدرسة سليمان الخزاعي الواقعة بقطاع واحد وخمسين في مدينة الصدر، الأهالي هنا كشفوا عن تعاون الإدارة معهم لكنّهم لفتوا إلى نقص واضح في الاحتياجات.

وتقول إدارة المدرسة أنّها تسعى لتوفير الكتب المدرسية وسدّ النقص الحاصل، من خلال التعاون مع المدارس المجاورة لإستبدال المواد الفائضة بالشحيحة.

ويحتاج العراق بحسب مختصّين لبناء الالاف من المدارس في بغداد وبقيّة المحافظات، من أجل تلافي الدوام الثلاثي وتخفيف الضغط عن الكوادر التدريسية والتعليمية.