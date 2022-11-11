شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى.. اعرف مهامها والهدف منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ القانون رقم 160 لسنة 2022 الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسـواق العـمـل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

وحددت المادة الثالثة فى فقرتها الثانية، مهام الهيئة وذلك بوضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقا لأحكام هذا القانون.

ومنحت الماده الخامسة الهيئة وضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.