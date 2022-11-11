بينها منطقة السحر والجمال.. الداخلية تطارد تجار المخدرات في 6 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية في

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامي - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته ( 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - بدائرة قسم شرطة سيدي جابر) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزته (عدد من الأقراص المؤثرة لعقار "باركينول"- مبلغ مالي- هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامي - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز.. وبحوزتهما (4 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض).

وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالي– هاتف محمول).



مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامي - "له معلومات جنائية" – مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنصورة) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة المنصورة.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن البحر الأحمر

وتم ضبط (عنصر إجرامي - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي– هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (عنصرين إجراميين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان) وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والبانجو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.