مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يشارك في قمة المناخ Cop27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" مشاركته في فاعليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 "COP 27"، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وبحسب بيان للبنك، سيتناول خلال المؤتمر أفضل الممارسات الدولية والمحلية ومبادرات الأعمال المستدامة وكل القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

وأوضح ان مشاركة "مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر" تأني في هذا المؤتمر ضمن خطته الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومن منطلق حرصه على تبادل الخبرات فيما يتعلق بأفضل الممارسات على صعيد الاستدامة وتغير المناخ مع لفيف متميز من الخبراء المصريين والدوليين رفيعي المستوى.

وأضاف أن المصرف يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، حيث أدار المصرف جلستي خلال فاعليات المؤتمر، الأولى بعنوان: "دور الصيرفة الإسلامية في تحسين الحياة الاجتماعية والمالية.. التحديات والفرص الرئيسية التي تضمن الاستدامة والنمو"، يوم 9 نوفمبر 2022 بالمنطقة الزرقاء Blue Zone والجلسة الثانية تحمل عنوان: "الصيرفة الإسلامية.. سنوات من التفاني في دعم المجتمعات المحيطة والمساهمة في الاستدامة في بيئة الأعمال"، غدا يوم 12 نوفمبر 2022 بالمنطقة الخضراء Green Zone.

وأعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" على هامش مشاركته في القمة عن إصدار أول تقرير حول الأثر الكربوني لأعمال المصرف، وهو عبارة عن تقييم يرسم خارطة الطريق المستقبلية لجهود وإجراءات المصرف للتخلص من الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمستقبل قادر على مواجهة تغير المناخ.

واعتمد المصرف في إعداد هذا التقرير على عدد من بروتوكولات المناخ المحلية والعالمية الرئيسية في سبيل تقييم الأثر الكربوني لأعمال المقار الرئيسية للمصرف في القاهرة خلال عام 2021، بما في ذلك تقييم الانبعاثات الكربونية غير المباشرة، مع وضع مجموعة محددة من الخطوات والإجراءات العملية الواجب اتخاذها لتقليل الانبعاثات في المستقبل.