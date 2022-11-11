"هيئة الاستعلامات" تنشر فيديو بالإنجليزية لتغريدات علاء عبدالفتاح المُحرّضة على الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، فيديو يتضمَّن تغريدات علاء عبدالفتاح التي حرّض خلالها على العنف والقتل والحرق والإرهاب، وترجمتها للغة الإنجليزية.

وذكرت في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنَّه أثار بعض الأفراد على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 موضوع السجين علاء عبد الفتاح وطالبوا بالعفو عن بقية مدة عقوبته.

وأشارت الهيئة، إلى أن ادعاءات هؤلاء الأفراد تضمنت معلومات مغلوطة مستغلين عدم معرفة بعض الحاضرين لمؤتمر المناخ من أنحاء العالم حقيقة هذا الشخص.