أربعة قتلى في ضربة روسيا على مبنى في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ف ب):

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون ليل الخميس، في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، كما ذكرت إدارة المنطقة.

وقال رئيس الادارة الاقليمية فيتالي كيم على تطبيق تليجرام إن "ميكولاييف كانت مجددا هدفا لصواريخ معادية".

وأضاف أن "احد الصواريخ أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق ودمره".

وأشار إلى أن الحصيلة الموقتة للضحايا تبلغ أربعة قتلى على الأقل وجريحين.

في صور أولى لفرق الطوارئ الأوكرانية، يظهر مبنى مدمر في الوسط وفرق الإغاثة تتقدم ليلا وسط الأنقاض.

وتأتي هذه الضربة بينما أعلنت أوكرانيا الخميس استعادة عشرات القرى في منطقة خيرسون التي تبعد نحو مئة كيلومتر وأعلنت موسكو بدء انسحابها منها.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين استعادوا "41 قرية" في المنطقة التي بدأ فيها هجوم كييف المضاد في أكتوبر.