شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء "السيسي- بيلوسي".. صور تعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء مصري- أمريكي على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، عكس "عمق العلاقات" بين القاهرة واشنطن وأكدته عدسات المصورين.

وظهرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تسير إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما يدور بينهما حديث ودي للغاية.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية أكد أن بيلوسي هنأت السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية فإن رئيسة مجلس النواب أكدت كذلك الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.

وخلال هذه المناقشات، قال الرئيس المصري لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن بلاده مستمرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.

زيارة بيلوسي إلى شرم الشيخ المصري، حيث مقر انعقاد قمة المناخ cop27، يأتي قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر الجمعة للمشاركة بالقمة.

ويبدأ بايدن جولة خارجية ستكون شرم الشيخ أولى محطاتها حيث سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة المناخ، قبل التوجه إلى كمبوديا للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، فضلا عن حضوره قمة العشرين في إندونيسيا.