"بابا بيعاملنا وحش".. النيابة تكشف كواليس هروب قاصر وأختها من المنزل بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أمرت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار ضياء نجم، الخميس، بتسليم قاصر وأختها الصغرى إلى والدهما مع أخذ التعهد عليه بحسن معاملتهما بعد ادعائه بخطفهما، وتبين تركهما المنزل هربًا من سوء معلمته لهما.

التحقيقات برئاسة المستشار محمد أبوزينة مدير نيابة أكتوبر، بينت أن مقطع فيديو متداول لأب يزعم اختطاف ابنتيه "بناتي اتخطفت.. عايز بناتي يباتوا في حضني" كان محل رصد من الأجهزة الأمنية.

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، ترأسه نائبه اللواء علاء فتحي بمشاركة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

العقيد أحمد نجم مفتش فرقة حدائق أكتوبر، أعد خطة محكمة تركزت عناصرها على تتبع خطوط السير المحتملة للأختين (16، 10 سنوات) مع تفريغ كاميرات المراقبة وتطوير مناقشة الأبوين وسؤال شهود عيان من الجيران.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، توصلت إلى عدم صحة ادعاء الأب وكذب روايته. تبين بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة هروب الأختين إلى مرسة مطروح؛ هربًا من سوء معاملة الأب.

باستصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع أمن مطروح، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي معاوني مباحث حدائق اكتوبر، من رصد مكان الأختين وإعادتهما دون تعرضهما لمكروه.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، نفت الأختان تعرضهما للخطف -كما زعم الأب- وأكدا صحة التحريات بقولهما "بابا بيعاملنا وحش" وأحالهما اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بمغادرتهما بعد أخذ تعهد على الأب.