الثقافة تكرم ليسيه الحرية بالمعادي لتفوقها في مسابقة التراث غير المادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كرمت وزارة الثقافة، مدرسة ليسيه الحرية في المعادي، المركز الأول لتفوقها وتميّزها في مسابقة التراث غير المادي للوزارة وهيئة قصور الثقافة بالتعاون مع المعاهد القومية.

حضر التكريم محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، والدكتور هاني كمال مندوبا عن وزيرة الثقافة وعن الفنان رئيس هيئة قصور الثقافة، وعدد من قيادات مدارس المعاهد القومية وقيادات هيئة قصور الثقافة، ضمن الحفل الختامي للمسابقة بمسرح الجمهورية بعابدين وتم تكريم كلا من الأستاذة نهال الجران مديرة المدرسة، وشيماء محمد مدرسة الحاسب الآلي، وعمرو سليمان رئيس وحدة التدريب.

وجرى تكريم الطلاب: (آسر أسامة، ويوسف صبري، ومحمد أشرف، وأياد أحمد).