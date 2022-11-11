صياد يلقي زوجته من شرفة المنزل في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى صياد بزوجته من شرفة المنزل في قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، ما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات وذلك بعد نشوب خلافات بينها وزوجها.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول "أ.ع.ا" 28 عامًا، ربة منزل بها إصابات بكسور وكدمات بادعاء سقوط من علو.

انتقل الرائد أحمد طلعت، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالها، اتهمت زوجها بالقائها من شرفة المنزل علي إثر خلافات أسرية بينهما ويدعى "ا.ط.ف"، 30 عاما مقيم قرية العصافرة، دائرة المركز.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة إلقاء زوجته لخلافات نشبت بينهما.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.