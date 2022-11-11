بايدن: الديمقراطيون حققوا نتائج "قوية" في انتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الديمقراطيين تمكنوا من التغلب على التوقعات وحققوا نتائج تثبت تمسكنا بالديمقراطية.

وأضاف بايدن في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس أن الديمقراطيين حققوا نتائج قوية في انتخابات التجديد النصفي بعد أشهر من تصريحات تتوقع كارثة وموجة حمراء.

وأكد بايدن أنه سيعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء على تحقيق المبادرات التي ستوسع من إمكانيات الطبقة الوسطى.

وقال: الشباب صوتوا بأرقام قياسية في الانتخابات، لافتا إلى أن المرأة الأمريكية كذلك أسمعت صوتها وشاركت في التصويت بأعداد كبيرة.