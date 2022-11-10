انت الان تتابع خبر بعد انخفاض اليوم.. ارتفاع بالعقود الآجلة لخام برنت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة 1.02 دولار إلى 93.67 دولار للبرميل عند التسوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم الخميس، 3 سنتات لتصل إلى 92.62 دولاراً للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات لتصل إلى 85.77 دولاراً للبرميل.
كما انخفضت أسعار برنت أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪.
كما انخفضت أسعار برنت أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪.