انت الان تتابع خبر الكشف عن آخر مستجدات انتخابات مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذا الارتفاع جاء بعد إعادة انتخاب النائب الجمهوري جاي أوبيرنولت على حساب المرشح الديمقراطي ديريك مارشال، في الدائرة الانتخابية 23 التابعة لولاية كاليفورنيا.

هذا وسيتمكن أحد الأحزاب من السيطرة على مجلس النواب في حال حصوله على 218 مقعدا، من مجموع 435 مقعدا في المجلس.



ووفقا لتوقعات الـCNN فإنه لا يفصل الجمهوريون سوى عدد قليل من المقاعد عن السيطرة على مجلس النواب، مبينة أن مرشحي الحزب الجمهوري يحتاجون إلى الفوز بسبعة من المقاعد التنافسية المتبقية في مجلس النواب، بالإضافة إلى الحصول على مقعدين كانا يشغلهما الديمقراطيون سابقا للوصول إلى إجمالي 218 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية.

ويمتلك الديمقراطيون 189 مقعدا، بما في ذلك 4 مقاعد صغيرة، بينما يمتلك الجمهوريون 209 مقاعد، بما في ذلك 16 مقعدا صغيرا.