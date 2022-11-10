شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب من أجل الاستدامة" جلسة نقاشية فى المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت منصة "منتدى شباب العالم" WYF، موضوع "شباب من أجل الاستدامة"، اليوم 10 نوفمبر 2022، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ (COP27)، المنعقدة في "المنطقة الخضراء"، بمدينة شرم الشيخ. واستهدفت الجلسة التعريف بدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إلقاء الضوء على أهم الخطط والبرامج والآليات، المرتبطة بتمكين الشباب، في هذا المجال.

وقال عبد الرحمن أيمن، الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة Educatly" "، إنه لا بد أن نتحد جميعا للحد من أضرار التغير المناخي، التي ستؤثر على الدول النامية بشكل سلبي. موضحا أنه شارك في مبادرة “The world’s largest lesson“ ، التي تستهدف التوعية ضد أضرار التغير البيئي، بحضور العديد من الشباب من مختلف دول العالم.

واستعرض المتحدث، والحضور، أثناء الجلسة، أهداف "التنمية المستدامة 2030"، المكونة من "17 هدفا"، لتحقق مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع والمرض، والارتقاء بمستوى التعليم وجودة الحياة، بوصفها مسؤليتنا جميعا، ومن الضروري أن نُعلّمها أيضا للأجيال القادمة؛ لتصبح أسلوب حياة.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء، التي تديرها اللجنة المنظمة، تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة، ضمن قمة المناخ، حيث تُعرض بها مشروعات ومبادرات مبتكرة من الشباب، للتوعية بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، ومواجهة الاحتباس الحراري.