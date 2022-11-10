شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المتحدة لحقوق الإنسان": بيان مفوضية الأمم المتحدة تدخل فى غير محله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان التدخلات الأجنبية فى عمل القضاء المصرى ولجنة العفو الرئاسى المصرى، مضيفا أنه جار العمل على إرسال بيان رفض للتدخل السافر للمفوض السامى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بسويسرا على تدخله للإفراج عن شخص واحد فقط محكوم عليه بحكم جنائى من المحاكم المصرية، وذلك بعد استنفاد كافه طرق التقاضى القانونية وسماع أقواله وأقوال الشهود من جانب المتهم ومواجهته بالقرائن والأدلة التى تدينه.

وأضاف عبد النعيم: "سنقوم بجمع توقيعات من خمسة آلاف حقوقى مصرى أعضاء المنظمة فى كافة ربوع مصر يمثلوا كافة طوائف المجتمع بدون تمييز دينى أو جنسى أو لون أو عرق وإرسالها إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف حتى لا تتكرر تلك الحادثة المؤسفة من تدخل فى غير محله فى الشآن المصرى العام".

وأشار إلى أنه تم جمع كافة الأدلة التى تدين الناشط علاء عبد الفتاح من صور وفيديوهات وكذلك صورة من تسلسل ودرجات التقاضى التى خاضها المتهم وإرسالها إلى الأمم المتحدة وإلى كافة المنظمات الحقوقية الدولية لبيان إذا ما كان هناك أى عوار أصيبت به المحكمة.

وطالب عبد النعيم فولكر تورك بالاعتذار الفورى والعلنى من المطالبة بالإفراج عن الإرهابيين القابعين بالسجون المصرية لأن ابتعاد تلك الشخصيات الدموية عن المجتمعات المدنية هو خير للبشرية أجمع.