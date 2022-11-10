ننشر الفائزين بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها السابعة عشر لعام 2022/2023، لفرع الآداب حيث يتزامن الإعلان مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

واستقبل فرع "الآداب" هذا العام 688 مشاركة، واحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى المشاركات في الجائزة، أما بالنسبة لفرع أدب "الطفل والناشئة"، فبلغ عدد المشاركات فيه 386 مشاركة، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 63%، مقارنة بعدد المشاركات العام الماضي، التي بلغت 236 مشاركة.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 12 عنوانًا لروائيين وكتاب وشعراء من 8 دول عربية؛ وهي: مصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، والمملكة العربية السعودية، ولبنان والسودان، والعراق. واحتوت على العناوين التالية:

"أَلَمَر (أختام المدينة الفاضلة)"، لـ عبد الإله بن عرفة من المغرب، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022.

"حجاب الساحر"، لأحمد الشهاوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2022.

"أسير نيش: راكان بن فلاح بن حثلين"، لأحمد حمد السبيت من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مجموعة تكوين المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

"رصاصة في الرأس"، لـ إبراهيم عيسى من مصر، الصادر عن دار الكرمة للنشر عام 2021.

"حرّاس الحزن"، لأمير تاج السر من السودان، الصادر عن نوفل/ هاشيت أنطوان عام 2022.

"القطائع - ثلاثية ابن طولون"، لريم بسيونى من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2022.

"أبناء حورة"، لعبدالرحيم كمال من مصر، الصادر عن دار الكرمة للنشر عام 2021.

"افرح يا قلبي"، لعلوية صبح من لبنان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022.

"إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية"، لعلي جعفر العلاق من العراق، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2022.

"أنطاكية وملوك الخفاء"، للينا هويان الحسن من سوريا، الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2021.

"مجازفة العارف" (ديوان شعري)، لمحمد إبراهيم يعقوب من المملكة العربية السعودية، الصادر عن تشكيل للنشر والتوزيع عام 2022.

"كل عشبة صوتها... وكل غيمة كذلك" (ديوان شعري)، لمحمد الغزي من تونس، الصادر عن دار كونتراست عام 2022.

الجدير بالذكر، أن الجائزة ستعلن عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة في الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.