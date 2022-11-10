إجراء جديد من السياحة بشأن باركود العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، اتخاذ إجراء جديد بشأن الباركود التنظيمي لموسم العمرة لعام 1444 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقالت الغرفة في منشور تم تعميمه على جميع الشركات السياحية العاملة في الموسم، إنه بدءًا من اليوم الخميس 10 نوفمبر، فإن صلاحية الباركود التنظيمي من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين ومشرفي الرحلات المرافقة لهم أصبحت لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تم مراجعته على البوابة.

ويهدف هذا الإجراء، إلى ضبط موسم العمرة، والحد من بيع التأشيرات بين الشركات غير المنضطبة، وعدم بيع الباركود التنظيمي للعمرة، ومنع التلاعب بتأشيرات العمرة خلال الموسم الحالي.