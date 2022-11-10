رئيس أكاديمية البحث العلمي: جهاز معالجة مياه الصرف ثمرة التعاون مع جامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، اليوم، جناح جامعة الأزهر في قمة المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بقنا.

وأشاد رئيس أكاديمية البحث العلمي، بجهود جامعة الأزهر العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وثمن ما شاهده على أرض الواقع من جهاز معالجة مياه الصرف الصناعي الصديق للبيئة، والمعروض في معرض الابتكار الأخضر بمؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يعد ثمرة التعاون بين الأكاديمية وجامعة الأزهر، وإنجازًا علميًّا كبيرًا يسهم في حل مشكلة حيوية تعاني منها المجتمعات، خاصة أنه صديقًا للبيئة؛ لمعالجته لمياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، ذلك المشروع الفائز من بين عدد كبير من المشروعات التى تقدمت بها الجامعات المصرية، وتم تحكيمها من قبل اللجنة الخاصة بالبحث العلمي والمسئولة عن الجامعات والمراكز البحثية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27.

ويقدم الجهاز طريقة معالجة فيزيائية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة وعالية الجودة وغير تقليدية في معالجة مياه الصرف الصناعي للصناعات كثيفة الاستخدام للمياه مما يقدم حلًّا غير تقليدي في تحديات التغير المناخي في مجال المياه؛ حيث يسهم الجهاز في استرجاع وإعادة استخدام نحو ٨٥% من المياه المعالجة مرة أخرى في العمليات الصناعية، ويمنع تلوث البيئة مما يوفر تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، ويحافظ على الموارد المائية، والتى تعد أحد أكبر التحديات التى تواجه مصر والعالم في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، وتم تجربة الجهاز بنجاح في عدد من مصانع: الورق، والرخام، وإنتاج الكاولين، ومصانع الصلب.