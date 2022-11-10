شكاوى "القومي للمرأة" يشارك بجناح في قمة المناخ في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
يشارك مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بجناح داخل المنطقة الخضراء green zone ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إن جناح المكتب يضم مجموعة مكونة من محامي وأخصائيين نفسيين، يعملون كنقاط مساعدة داخل المنطقة الخضراء green zone لاستقبال شكاوى التعدي والتحرش وخاصة التحرش الجنسي للمشاركات بقمة المناخ والمجرمة بالقانون المصري والوارد منها نموذج بمدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش.