شكاوى "القومي للمرأة" يشارك بجناح في قمة المناخ في شرم الشيخ

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إن جناح المكتب يضم مجموعة مكونة من محامي وأخصائيين نفسيين، يعملون كنقاط مساعدة داخل المنطقة الخضراء green zone لاستقبال شكاوى التعدي والتحرش وخاصة التحرش الجنسي للمشاركات بقمة المناخ والمجرمة بالقانون المصري والوارد منها نموذج بمدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع