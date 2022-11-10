رئيسة وزراء إستونيا تحذر من الزيادة المفرطة في أسعار الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تالين - (د ب أ):

حذرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس من الإفراط في زيادة الفائدة، مشيرة إلى أنه في حين أن سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي مهمة، فإن الإفراط في زيادتها يمكن أن يزيد الأعباء على الأسر الحاصلة على قروض تمويل عقاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة الوزراء القول، في مؤتمر صحفي فى العاصمة تالين، إن كبح التضخم كان واحدا من الموضوعات التي ناقشناها في الأسبوع الماضي خلال اجتماعنا مع رئيس البنك المركزي الأوروبي. الحقيقة أنه إذا لم ترتفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب فإننا قد نضطر إلى المضي في طريق آخر بالمبالغة في رد الفعل" على معدل التضخم المرتفع.

يذكر أن إستونيا عضو في منطقة اليورو التي يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة فيها.

والتقت كالاس مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في تالين الأسبوع الماضي.