السعودية تدين الإرهاب الحوثي ضد المنشآت المدنية والحيوية داخل اليمن

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.
وأكدت وزارة الخارجية دعم المملكة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
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