انت الان تتابع خبر أول تعليق أوكراني بعد انسحاب الروس من "خيرسون" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب بودولاك تغريدة على "تويتر" تحدث فيها عن مخاوفه من أن روسيا "تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة الموت"، بحسب رأيه.

وقال: "يقوم الجيش الروسي بتلغيم كل ما في وسعه من شقق وأنفاق المجاري كما أن المدفعية الروسية (التي أعادت انتشارها) من الضفة اليسرى تستهدف تحويل المدينة إلى أطلال".



أكد الجيش الروسي اليوم الخميس بدء السحب الجزئي لقواته من منطقة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، في حين أعلنت كييف استعادة 12 بلدة في المنطقة.

وجاء هذا التأكيد بعد يوم على إعلان موسكو الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، حيث تقع عاصمة المنطقة.