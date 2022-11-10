انت الان تتابع خبر بريطانيا تكشف قرب تزويد اوكرانيا بألف صاروخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوناك بأتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أن "بلاده سترسل ألف صاروخ أرض-جو إضافيا لأوكرانيا".

ووصف سوناك في حسابه على موقع تويتر "الانسحاب الروسي من خيرسون "بالتقدم القوي"، مضيفاً أن "بريطانيا سترسل أكثر من 25 ألف سترة مخصصة لمقاومة الطقس شديد البرودة للقوات الأوكرانية".



يأتي ذلك فيما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا الأربعاء في نكسة أخرى قوية لقواتها ووسط هجوم أوكراني مضاد.

وسعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لطمأنة كييف أيضا.

وقال ستولتنبرغ للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، "من الواضح جدًا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر".

