فكرة أمريكية توحد الجيش وتعجل بإنهاء الأزمة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة جديدة لتوحيد الجيش الليبي، وإنهاء الأزمة المشتعلة في ليبيا منذ ما يقارب عام.

جدد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تأكيده على ضرورة «التركيز على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، بدلا من الاهتمام بالمرحلة الانتقالية»، ملمحا إلى «فكرة لديهم عن عملية توحيد الجيش».

واعتبر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس، وجود حكومتين «مسألة معقدة، لا يمكن حلها إلا عبر الانتخابات»، مشيرا إلى «ترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري للانتخابات».

وقال «رئيس مفوضية الانتخابات أكد لي أنهم جاهزون فنيا، وينتظرون القاعدة الدستورية، ومجلسي النواب والدولة لديهما 7 سنوات في السلطة، ولم يتوصلا إلى توافق حتى الآن، وقد اقتربنا كثيرا من التوافق حاليا، وسنبذل كل ما في وسعنا، لدعم إجراء الانتخابات».

وأكد نورلاند على «دعم بلاده لمغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد الجيش وعمل اللجنة العسكرية المشتركة»، مشيرا إلى تركيزهم على إعادة فتح السفارة الأمريكية والوجود بشكل دائم في طرابلس وبنغازي وسبها.

وركز على «أهمية وجود آلية مساءلة ورقابة تضمن الشفافية في إنفاق عائدات النفط»، منوها لمناقشته عدة مقترحات من حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، حول الشفافية في إيرادات الدولة.