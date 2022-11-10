شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، 10 فلسطينيين بينهم جريح من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الاعتقالات شملت أربعة من الخليل وثلاثة من قلقيلية، وثلاثة من رام الله وبيت لحم ونابلس، وقالت مصادر فلسطينية:

«إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس ناشطا فلسطينيا وأصاب آخر بجروح خلال عملية مداهمة في جنين في الضفة الغربية».

وذكرت المصادر، أن قوة إسرائيلية خاصة توغلت في الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلا واعتقلت من داخله الشاب صدقي محمد مرعي.