إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الاعتقالات شملت أربعة من الخليل وثلاثة من قلقيلية، وثلاثة من رام الله وبيت لحم ونابلس، وقالت مصادر فلسطينية:«إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس ناشطا فلسطينيا وأصاب آخر بجروح خلال عملية مداهمة في جنين في الضفة الغربية».
وذكرت المصادر، أن قوة إسرائيلية خاصة توغلت في الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلا واعتقلت من داخله الشاب صدقي محمد مرعي.
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