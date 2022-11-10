شكرا لقرائتكم خبر للمرة الخامسة .. لبنان يفشل في انتخاب رئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل مجلس النواب اللبناني، أمس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الخامسة بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت الجلسة النيابية الخامسة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعقدت بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا من أصل 128 نائبا.

وقال بري: «إن النائب ميشيل معوض حصل على 44 صوتا مقابل 47 ورقة بيضاء وستة أصوات لعصام خليفة، وورقة ملغاة، ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وكانت انعقدت4 جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيسا للجمهورية كان آخرها في 24 أكتوبر الماضي، ولم تنجح في انتخاب رئيس حديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.

من جهته، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن تكون الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، وتعمل على مصادرة صلاحياتِه.

وقال خلال ورشة عمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية، أمس، «إن الإيحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو تعمل لمصادرة صلاحياته، تضليل ونفاق، وحري بمن يطلق هذه الأقاويل أن يقوم بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس في المجلس النيابي، لا أن يصر على تعطيل الاستحقاق».

وأضاف، «ما تقوم به حكومتنا في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكل ضمير حي لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشار إلى أن هواة التعطيل وإضاعة الفرص لا يريدون، حتى أن نقوم بهذا الواجب، ويحاولون وضع كل العراقيل أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بإرادة التعطيل والسعي لشل الحكومة، وهذا التعطيل والشلل، في مطلق الأحوال، لن يصيب إلا شؤون البلد والمواطنين».

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