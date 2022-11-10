مركز الملك سلمان يؤهل 22 سوريا بمخيم الزعتري

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وقدم خلال الحملة دورات في النجارة والديكور وصيانة الحاسب اللوحي (التابلت) والهواتف، وإدارة الأزمات والكوارث ودورة المسعف الصغير ودورات العلاج النفسي والاستشارات النفسية،أضافة للعيادات الطبية والدورات الطبية المساندة، ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها المركز لدعم الفئات الأشد ضعفا في الدول المحتاجة وتحسين وضعها المعيشي.وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثالثة)، حيث جرى استقبال 7.149 مريضا في مركز عرسال للرعاية الصحية قدمت لهم 14.087 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 41% والإناث 59%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 65% والمقيمين 35%.
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