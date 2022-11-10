تركيا تحيي ذكرى رحيل أتاتورك

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ووقف المواطنون في الشوارع والساحات دقيقة صمت، وتم إطلاق صفارات الإنذار في أهم الأماكن والطرق وخطوط المواصلات بإسطنبول والولايات الأخرى، ثم تم ترديد النشيد الوطني، كما توقفت حركة المرور في معظم الطرق داخل الولايات بالتوازي مع إطلاق صفارات الإنذار للمشاركة في دقيقة الصمت.وشارك الرئيس رجب طيب إردوغان، وكبار مسؤولي الدولة في مراسم أقيمت، صباح أمس، بضريح أتاتورك في العاصمة أنقرة.
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