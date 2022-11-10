شكرا لقرائتكم خبر تركيا تحيي ذكرى رحيل أتاتورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحيت تركيا الذكرى الـ84 لوفاة مؤسس الدولة، مصطفى كمال أتاتورك، خلال مراسم انطلقت منذ صباح أمس في جميع الولايات، حسبما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

ووقف المواطنون في الشوارع والساحات دقيقة صمت، وتم إطلاق صفارات الإنذار في أهم الأماكن والطرق وخطوط المواصلات بإسطنبول والولايات الأخرى، ثم تم ترديد النشيد الوطني، كما توقفت حركة المرور في معظم الطرق داخل الولايات بالتوازي مع إطلاق صفارات الإنذار للمشاركة في دقيقة الصمت.

وشارك الرئيس رجب طيب إردوغان، وكبار مسؤولي الدولة في مراسم أقيمت، صباح أمس، بضريح أتاتورك في العاصمة أنقرة.