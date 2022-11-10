شكرا لقرائتكم خبر حزب عمران خان يواصل مسيرته إلى إسلام أباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال فياض الحس شوهان، أحد مسؤولي حزب حركة الإنصاف الباكستانية، «إنه سيتم استئناف مسيرة الحزب من وزير أباد إلى العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بعدما توقفت عقب تعرض زعيم الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لإطلاق نار».

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الحسن القول: «لا يجب أن ندع روح هذا الشخص، الذي يدافع عن البلاد منذ 26 عاما، تنكسر»، وأضاف، «إن الحكام القادمين من الخارج لا يمكنهم تجنب الغضب الشعبي مهما فعلوا».

وأصيب خان، البالغ من العمر 70 عاما، برصاصة في ساقه اليمنى الأسبوع الماضي جراء إطلاق مسلحين الرصاص عليه.