حزب عمران خان يواصل مسيرته إلى إسلام أباد

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ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الحسن القول: «لا يجب أن ندع روح هذا الشخص، الذي يدافع عن البلاد منذ 26 عاما، تنكسر»، وأضاف، «إن الحكام القادمين من الخارج لا يمكنهم تجنب الغضب الشعبي مهما فعلوا».وأصيب خان، البالغ من العمر 70 عاما، برصاصة في ساقه اليمنى الأسبوع الماضي جراء إطلاق مسلحين الرصاص عليه.
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