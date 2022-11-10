فرنسا تنزلق نحو الهمجية والفوضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت الجريمة المروعة التي وقعت في فرنسا الشهر الماضي للطفلة «لولا»، ورد فعل المسؤولين وزعماء الأحزاب عليها، الجدل بقوة في البلاد بشأن المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين، في البلاد، وتأثيرهم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وموقف الحكومة الفرنسية منهم.

وقال الدكتور جاي ميلييه، الأستاذ بجامعة باريس، ومؤلف 27 كتابا عن فرنسا وأوروبا، في تحليل نشره معهد جيتستون الأمريكي، إنه جرى العثور الشهر الماضي على جثة «لولا»، التي تبلغ من العمر 12 عاما، داخل صندوق بلاستيك على رصيف أحد شوارع شرقي باريس. وسرعان ما قاد الشهود والبصمات وكاميرات المراقبة إلى القبض على فتاة مهاجرة، اعترفت بجريمتها، التي تقشعر لها الأبدان، وقالت إنها لا تشعر بالندم على الإطلاق.

وأشار ميلييه إلى أن الفتاة «24 عاما» قدمت إلى فرنسا بتأشيرة طالبة، ولم تغادر بعد انتهائها عام 2018، وألقت الشرطة القبض عليها فعلا في أغسطس الماضي، وصدر أمر بمغادرتها، ثم تم إطلاق سراحها، ويقول: «لو كان قد تم ترحيلها، لما كانت لولا فارقت الحياة»

صمت وتراخ

قالت ماري لوبان، زعيمة التجمع الوطني، اليميني المتطرف: «ما كان يجب أن تكون المشتبه بها في هذا الفعل الهمجي على أراضينا... كثير من الجرائم والاعتداءات يرتكبها المهاجرون غير الشرعيين، الذين لا نريد، ولا نستطيع، إعادتهم إلى أوطانهم».

وأكد إريك سيوتي، المسؤول البارز بحزب الجمهوريين «هذا التراخي ضد الهجرة يثير حفيظتي:، وبدلا من أن تقر الحكومة الفرنسية بأوجه النقص في إجراءات الشرطة والتعهد بتعزيز الأمن، أعربت عن عزائها لوالدي الضحية، والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوالدي الطفلة في لقاء قصير، ولم يتفوه بكلمة علنا، ولم يتم الإعلان عن أي قرارات سياسية تتعلق بالهجرة غير الشرعية وعلاقتها بتنامي الجريمة في فرنسا، ولن يحدث ذلك.

وقال محام يدعى جيلز-ويليام جولدنادل، إن الحكومة الفرنسية فضلت الصمت حتى لا يتطرق أحد إلى سياستها المتراخية تجاه الهجرة، وتداعيات ذلك. وأضاف أنه كان من الضروري مواجهة الموقف بشكل عاجل، وعدم تجاهله.

حدود مفتوحة

تعد الحدود بين فرنسا والدول الأوروبية الأخرى مفتوحة، مما يسهل التسلل خلالها، كما هو الحال مع باقي الحدود الأوروبية، ولذلك يتمكن مئات الآلاف من الدخول سنويا، ويذهب كثير منهم إلى فرنسا ليبقوا هناك، ويستفيد هؤلاء بمساعدات مالية وخدمات صحية مجانية، لا يتمكن الفرنسيون الفقراء من الحصول عليها.

وفي 2020، صدر نحو 107 آلاف و500 أمر لمهاجرين غير شرعيين بالمغادرة، وتم تنفيذ أقل من 7% منها فقط، وأشار ميلييه إلى أن المهاجرين غير الشرعيين، يقترفون نحو نصف الجرائم التي تقع في فرنسا، مستشهدا بكتاب «النظام الضروري»، الذي نشره مؤخرا قائد شرطة باريس السابق ديدييه لالمان، والذي أكد أن المهاجرين غير الشرعيين ارتكبوا نحو 48% من الجرائم التي شهدتها باريس في 2021 وهي جرائم مروعة، تماما كما في حالة «لولا»، وتقع بصفة شبه يومية.

ويعيش الفرنسيون الآن مناخا من العنف العام، ويتحدث طبيب نفسي يدعى موريس برجر عن «عنف غير مبرر»، أي عنف لمجرد الاستمتاع بالعنف، ويقول إن في فرنسا، يقع حادث عنف غير مبرر، تنجم عنه إصابة أو قتل، كل دقيقتين، في المتوسط. والضحايا دائما من أصحاب البشرة البيضاء، والمعتدون من المهاجرين.

انهيار عصبي

تعتقد غالبية كاسحة من الفرنسيين أن المستقبل سيكون أسوأ من الحاضر، وأظهرت نتائج استطلاع في أبريل 2022 أن 77% من الفرنسيين على يقين من أن بلادهم لن تستطيع التغلب على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وكشف استطلاع آخر في سبتمبر 2022 أن 67% من الفرنسيين يعتقدون أن الظروف العالمية سوف تسوء بسبب التغير المناخي، وأن لا مستقبل لكوكب الأرض.

وكتب عالم الاجتماع جيروم فوركيه، في كتابه « الأرخبيل الفرنسي» الصادر في 2019 عن «انهيار عصبي جماعي» في فرنسا، وعن «انهيار» المجتمع الفرنسي، حيث يرى أن الثوابت التاريخية والدينية للفرنسيين في طريقها للزوال: فالكنائس خاوية، ولا يتم تدريس المراحل المهمة من تاريخ البلاد في المدارس، أما المسلمين الفرنسيون، فعلى النقيض يحتفظون بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لك يتراجع معدل اندماجهم في المجتمع الفرنسي.

ومن الناحية الاقتصادية، تشهد فرنسا تراجعا، حيث كان إجمالي الناتج المحلي للبلاد الخامس عالميا في 1980، وانخفض ثقل فرنسا في الاقتصاد العالمي من 4.4% في 1980 إلى 2.3% حاليا.

خط الفقر

فرنسا ضمن الدول الأوروبية التي تفرض المعدلات الأعلى من الضرائب على سكانها، والتي شكلت45.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، كما أنها صاحبة أعلى معدل للإنفاق العام في العالم المتقدم (57.9% من الناتج المحلي في 2022)، ويذهب جزء متزايد من الإنفاق العام لتقديم مساعدات للمهاجرين، شرعيين وغير شرعيين.

ورغم ذلك، فإن الضرائب غير كافية لدفع النفقات العامة، ولذلك تتزايد الديون الداخلية في فرنسا على نحو سريع.

واندلعت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في نوفمبر 2018، ضد ارتفاع أسعار الوقود، واستمر الحال حتى اندلاع جائحة كورونا، وكان في فرنسا في ذلك الحين 9.3 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر (أي على دخل أقل من 1063 يورو شهريا)، وأظهرت استطلاعات أن مئات الآلاف من الأسر تعاني من سوء التغذية.

الانتحار الفرنسي

عانى الاقتصاد الفرنسي بقوة جراء الإغلاق، حيث زاد عدد الفقراء إلى 12 مليونا (18.46% من السكان).

وأغلقت حوالي تسعة آلاف شركة أبوابها في الربع الثالث من 2022، وأعلنت 160 ألف شركة إفلاسها خلال النصف الأول من العام.

وفي كتابه «الانتحار الفرنسي»، الصادر في عام 2014، كتب إريك زمور، عندما كان لا يزال صحفيا، أن فرنسا تحتضر، ودعا على نحو عاجل إلى اتخاذ قرارات شجاعة وجوهرية.

وتقول الكاتبة سيلين بينا، إن جريمة الصبية «لولا»، وردود فعل قاتلتها عقب ارتكاب الجريمة، ومحاولة الحكومة فرض حالة من الصمت على الحدث، كل هذا يمثل خطوة أخرى على طريق انزلاق فرنسا نحو الانهيار، والوحشية والفوضى.

حقائق و أرقام

