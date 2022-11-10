تصريحات كندية تثير غضب الصينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت تصريحات كندية غضب الصينيين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان، أمس، بمؤتمر صحفي في بكين: «إن الصين تقدمت بشكوى دبلوماسية لدى كندا، عقب أن وصفت وزيرة الخارجية ميلاني جولي الصين بالقوة العالمية المسببة للخلل بصورة متزايدة». ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن زهاو القول: «إن تعليقات جولي تناقض الحقائق وتمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين». وأضاف، بأن الصين ملتزمة بالتطور السلمي، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدول يمكن أن تبنى فقط على أساس الاحترام المتبادل. وأضاف، بأن الصين ملتزمة بالتطور السلمي، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدول يمكن أن تبنى فقط على أساس الاحترام المتبادل.

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