البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع الرئيس الصيني في بالي في 14 تشرين الثاني

10 نوفمبر , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ سيجتمعان يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. وقال البيت الأبيض في بيان «سيبحث الزعيمان جهود الحفاظ على خطوط الاتصال وتوطيدها بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وإدارة التنافس بشكل مسؤول، والعمل معاً في مجالات التقاء مصالحنا، وخصوصاً في التصدي للتحديات التي تؤثر في المجتمع الدولي».

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