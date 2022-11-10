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إيران توافق على زيارة الوكالة الذرية لمواقعها النووية

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بغداد - ياسين صفوان - نقلت وكالة "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أكدنا لإيران أننا تتوقع في اجتماع الأسبوع المقبل، أن نتلقى توضيحات ذات مصداقية فنية من طهران بشأن هذه الأمور، بما في ذلك الوصول إلى المواقع والمواد، وأخذ العينات حسب الاقتضاء".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة رافائيل غروسي، إن "إيران لم تشرح حتى الآن مصدر اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، وما زالت قضايا الضمانات الخاصة بها دون حل".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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