انت الان تتابع خبر مقيدون بالسلاسل.. احتجاجات في كربلاء لإيقاف منح منتديات للاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك بحسب المحتجين بعد ان "ذاق الشباب مرارة اعطاء منشآتهم الى الاستثمار وتحويلها الى مولات وكوفيات ومجمعات خرجوا اليوم بوقفة استثنائية وهم مقيدين بالسلاسل كما في اسواق العبيد قبل الجاهلية رافضين عرضهم للبيع، مطالبين بايقاف الاستثمارات وتفعيل (ملف الشباب) في الوزارة والمديرية".ودخل الشباب الى مقر المديرية في كربلاء وسلموا لهم تقرير تشخيصي للمشاكل لـ 8 سنوات وحلولها مع مقترحات الى ادارة المديرية الذين اقروا بموقفهم ضد الاستثمار".