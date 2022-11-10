شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. ضبط شحنة متفجرات قادمة من الولايات المتحدة في ميناء الشويخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت حسابات إخبارية كويتية، اليوم الخميس، بأن رجال الجمارك في ميناء الشويخ عثروا على طلقات نارية ومتفجرات داخل عربة متنقلة تستخدم للسكن كمنزل (كرفان) جلبها مواطن من أمريكا إلى البلد الخليجي.

وقالت الحسابات الإخبارية ومنها حساب "المجلس" المحلي المرخص من وزارة الإعلام إن "رجال الجمارك أبلغوا وزارة الداخلية بالعثور على المتفجرات والطلقات النارية داخل العربة التي اشتراها المواطن الكويتي وجلبها من أمريكا إلى البلاد".

وأشار اللواء المتقاعد والكاتب حمد السريع، الذي يُعرف بتفاعله الدائم مع القضايا الأمنية والتعليق عليها عبر حسابه في "تويتر" إلى الحادثة، لافتًا بأن "مفتشي جمارك ميناء الشويخ وإدارة المتفجرات وإدارة الأثر (الكلاب البوليسية) يقومون باستكمال تفتيش العربة المستعملة التي اشتراها المواطن وجلبها من أمريكا".

وأضاف بأنه "عُثر داخل العربة على طلقات نارية وعجينة يشتبه أنها متفجرات"، مرجحًا أنه "قد تكون المتفجرات لشخص أمريكي كان يملك العربة سابقًا".

وتساءل المدونون الذين تفاعلوا مع الحادثة عن كيفية وصول هذه العربة إلى البلاد وعدم اكتشاف أمر هذه المتفجرات قبل خروجها من أمريكا.

ولم تعلِق وزارة الداخلية الكويتية على الحادثة وما تداولته الحسابات الإخبارية بشأنها حتى إعداد هذا التقرير.

ويذكر أنه صدرت أوامر رسمية عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، في آب/ أغسطس الماضي، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ والموانئ، في خطوة تهدف للسيطرة على محاولات تهريب المواد المخدرة.

وأكد الخالد خلال جولة قام بها إلى ميناء الشويخ آنذاك على ضرورة منع خروج الحاويات من المنافذ والموانئ إلا بعد تفتيشها بشكل جيد من قبل الجهات المعنية للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

جمارك ميناء الشويخ

ضبط 10 ملايين حبة «لاريكا» في ميناء الشويخ

أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبحضور وزير التجارة مازن الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، على ضبط نحو 10 ملايين حبة «لاريكا» كانت مخبأة وسط شحنة أثاث بطريقة سرية مبتكرة في حاوية قادمة من الصين عبر ميناء الشويخ. وفي التفاصيل فقد وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا في حاوية عبر ميناء الشويخ، وعليه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاوية.