شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق محاضرات تعليمية مجانية ويوزع الهدايا علي الطلاب لتحفيزهم ويواصل توزيع البطاطين علي الأسر البسيطة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا

نظمت أمانة مدينة قنا، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات الطبية، في منطقة الحصواية، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة بالمحافظة، وتنظيم وإشراف اللجنة العلمية لطلاب الصيدلة جامعة جنوب الوادي، حيث قدمت الكشف الطبي علي 1400 حالة، وتضمنت تخصصات الأتي "الباطنة – العظام – الرمد – النساء والتوليد – الأطفال - الجلدية"، وإجراء التحاليل الطبية 234 حالة مرضية وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية لإجراء العمليات الجراحية، وعمل قياس السكر ووظائف الكلي، وضغط وفحص ذاتي للسيدات وتحليل وظائف كلي للسيدات بالمجان.

وفي محافظة الجيزة

واصلت أمانة مركز أبو النمرس، في إطلاق قوافل سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق وتم تواجد السيارات بالأمس بقريتي منيل شيحة وشبرامنت.

كما واصلت أمانة قسم الهرم، في توزيع الهدايا ومستلزمات المدارس والسلع الغذائية وكذلك البطاطين تفعيلًا لمبادرة "شتاء دافىء" على أهالي كفر المنفي وعزبة البطران وكفر غطاطي، وكذلك في الهرم نظمت أمانة الحزب ندوة حملت عنوان "لقاء في حب مصر" بحضور أعداد كبيرة من أهالي الهرم.

كما تواصل أمانة مركز أوسيم، تنظيم مبادرة "هنتعلم"، في قرية بشتيل والتي تستهدف تقديم محاضرات مجانية لطلاب المرحلة الإبتدائية.

كما نظمت أمانة مدينة الشيخ زايد، ندوة موسعة بالتعاون مع الإدارة التعليمية ندوة حول التصدي للشائعات وتتضمنت الندوة تقديم عددًا من الفقرات الفنية قدمها طلاب المدارس وتم تكريم مسئولي الإدارة التعليمية تقديرًا لما يبذلونه من جهد في خدمة الأهالي وأولياء الأمور وحسن سير العملية التعليمية.

وفي محافظة بورسعيد

بدأت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التدريبية للكوادر الحزبية وذلك لهيئات مكاتب أقسام الزهور والمناخ والضواحي والشرق والتى شملت برنامج تدريبي متكامل يغطي النواحي الحزبية التنظيمية والمهارات اللازمة للكادر الحزبي من خلال مجموعة من المحاضرات التفاعلية لنخبة من المحاضرين و المدربين بمكتبة مصر العامة، وشمل البرنامج التدريبي، التعريف بالحزب والإلتزام الحزبي، والتسويق للحزب وإدارة فريق العمل وقدمتهم، وإدارة الحملات الانتخابية ومهارات القيادة، وإدارة الوقت ومهارات التفاوض، وشهد التدريب اقبالاً كبيراً من الكوادر المستهدفة وتم اجراء مناقشات تفاعلية وقياس المردود التدريبي واستطلاع رأي المتدربين.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانتا مركزي الخارجة وباريس، دورة تدريبية بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، وتضمنت الدورات التدريبية طرق إدارة الحملات الانتخابية ومهارات الاتصال والعرض ومهارات التفاوض والإقناع ومهارات إدارة الأزمات والتسويق الحزب.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية، وذلك تحت عنوان "التنمر والتغيرات المناخية"، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمركز، وذلك في مدرسة أولاد عبد الله.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "العوينة" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 90 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز تلا، معرضاً تحت شعار "أسعار زمان"، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية لقرية بابل، وذلك ضمن مبادرة "ضد الغلاء" لمواجهة جشع التجار، ويضم المعرض، "مفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية وملابس رجالي وحريمي وأطفال ولعب أطفال ووسائل تعليمية بالإضافة إلي السلع الغذائية من سكر وزيت وأرز ومكرونة"، وتم تقديم تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية.

كما نظمت أمانة المرأة بمدينة سرس الليان، ندوة تثقيفية تحت عنوان "اختلاف لا خلاف"، وتناولت الندوة، رفض الشائعات التى تحاول التقليل من الإنجازات الموجودة على أرض الواقع ومحاولة استقطاب شبابنا وبناتنا وكذلك التضليل من السوشيال ميديا ومواجهة التحديات وكذلك التوعية الجادة والمستمرة مع المواطنين وتبصيرهم بما تقدمه القيادة السياسية والحكومة وحزب مستقبل وطن فى خدمة المجتمع سواء من قوافل طبية وندوات تثقيفية ومد يد العون والمساعدة في التيسير على المواطن بشتى الطرق الممكنة.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانتا مركزي بني مزار وديرمواس، قافلتين طبيتين بالمجان، شملت العديد من التخصصات الأولي في قرية منشية بكير بمركز بني مزار، وتمكنت من الكشف علي 300 حالة، وتحويل 10 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة، والثانية في قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس وتمكنت من الكشف علي 220 حالة، وإجراء 5 عمليات مياه بيضاء، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين.

كما وزعت أمانة مركز العدوة، عدداً كبيراً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية، في قرية قصر لملوم.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية"، ويأتي ذلك استمرارا لإستراتيجية الحزب في بناء وعي المواطن ودعم مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز أبو قرقاص، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في ظل عالم ملئ بالتغيير"، وتناولت الندوة تعريف مؤسسات المجتمع وأهمية العمل على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي ترتبت على الازمات العالمية والنزاعات الدولية، وعرض جهود الدولة في هذا الأمر، كما تم التركيز على قضية الوعي واهميته في محاربة الشائعات والحروب النفسية التي تشن بغرض استهداف المواطن والدولة، كما تم الإشارة للجهود التي يقوم بها الحزب لمواطني المحافظة باعتباره احد مؤسسات المجتمع.

وفي محافظة الغربية

أقامت أمانة مركز بسيون، معرضاً لبيع السلع الغذائية والتموينية، بأسعار مخفضة، للمواطنين، وتحت شعار "ضد الغلاء"، لمواجهة جشع التجار، ويضم المعرض العديد من السلع الأساسية ومستلزمات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أقامت أمانة قسم ثالث المحلة، معرضاً لبيع السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم ومستلزمات المدراس، بأسعار مخفضة، لأهالي ومواطنين مدينة المحلة الكبرى، بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، وذلك تحت شعار "ضد الغلاء"، ولمواجهة جشع التجار، ويضم المعرض كافة المواد التموينية واللحوم البلدي الطازجة والمجمدات والملابس الجاهزة.

وفي محافظة القاهرة

تُواصِل أمانة قسم الشرابية، فاعلية "خير بلدنا"، لتوزيع عدداً من المساعدات العينية للمواد التموينية والغذائية على المواطنين، وكانت الفعالية اليوم في شياخة "مهمشة".

وفي محافظة بني سويف

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، والتي تستهدف توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا والغير قادرين.

كما نظمت أمانة شئون العلاقات الحكومية بمركز ببا، ندوة عن المشروعات القومية فى مصر وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، بمقر الحزب في مركز ببا، وسط حضور لافت من المواطنين، واستهدفت الندوة التعريف بأهم المشروعات القومية فى مصر، والقاء الضوء على ادوار القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخطة الدولة 2030، وتطرق الحديث نحو تقديم شرح مفصل لكافة المشروعات القومية وخاصة التى تم إنشاءها بمركز ببا، مثل المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وما أحدثته من نقلة كبيرة، فى كافة القطاعات ومناحى الحياة، وخاصة فى الريف المصرى، والذى شهد تطويراً غير مسبوق.

وفي محافظة أسيوط

بدأت أمانة قسم أول أسيوط، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدداً كبيرا من البطاطين والألحفة، علي الأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية والغير قادرين، بمنطقة أول أسيوط، وانطلقت المبادرة في عدة مناطق بأول أسيوط وحى غرب، وتستمر في كافة المراكز والقرى تحت إشراف الأمانات والوحدات الحزبية خلال الأيام القادمة.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز البدراي، ندوة توعوية عن الإستخدام الآمن للمضادات الحيوية، وتناولت الندوة شرح وافي عن تعريف المضادات الحيوية وعن أهم انواعها وأهم الأعراض المرافقة للعدوى الجرثومية.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم مينا البصل، مجموعات تقوية لدعم الطلاب دراسيا بالمجان، والإجابة على الاستفسارات الدراسية، ومراجعة ما تم دراسته.

كما نظمت أمانة قسم ثان العامرية، عملية سير دخول الطلاب للمدارس، وتشجيعهم على الدراسة والتفوق، وفي سياق أخر نظمت الأمانة، ندوة عن أهمية العمل في حياة الإنسان، وتأثيره على المجتمع بشكل عام، وندوة عن أهمية ذكر الله، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الدينية.

وفي محافظة البحر الأحمر

وزعت أمانة مدينة مرسي علم، عدداً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية والبطاطين والاغطية الشتوية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاَ والأولي بالرعاية، تزامناً مع برد الشتاء القارس، حيث تم التوزيع من خلال كوادر وقيادات شباب الحزب، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الإسماعيلية

نظمت أمانة العمال بالمحافظة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها علي الزراعة"، وبدأت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتناولت الندوة أهمية عقد مؤتمر المناخ في هذه الفترة الراهنة خاصا مع تأثر دول العالم زراعيا ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك التغييرات وحرص الدولة المصرية على مواكبة التغييرات المناخية والإجراءات التى اتخذتها في هذا الصدد.

كما تواصل أمانة مركز القنطرة غرب، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين الأغطية الشتوية علي الأهالي والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين في قرية البياضية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.