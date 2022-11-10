مصر وأستراليا تتفقان على تبادل التعاون في مجال تحلية المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

على هامش مؤتمر المناخ COP27 .. التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع هون ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي لغرب أستراليا.

وتم التباحث حول قضايا التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا استراليا التي واجهت حرائق الغابات التي اجتاحتها منذ عدة اعوام.

وأعرب سويلم، عن رغبة مصر في التعاون مع كافة دول العالم في مجالي المياه والمناخ، خصوصا استراليا حيث لديها خبرات وتجارب ناجحة في مجال التحلية والمعالجة.

وأشار إلى قيام مصر بجهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي، مشيرا لتنظيم "جناح للمياه" يمتد ل ١٠ أيام ضمن مؤتمر المناخ، وإطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال "يوم المياه" المقرر يوم ١٤ نوفمبر الجاري، مؤكدا أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التي تعني بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.

وتم الإتفاق على تبادل التعاون بين مصر واستراليا فى مجال تحلية المياه، حيث أشار سويلم إلى أهمية التوسع في استخدام تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.