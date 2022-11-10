شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وقفة احتجاجية لدعم الناشط المصري علاء عبدالفتاح أمام السفارة المصرية في تل أبيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم عدد من الأشخاص، وقفة احتجاجية لدعم الناشط المصري علاء عبدالفتاح، أمام السفارة المصرية في تل أبيب.

حيث كانت شقيقة الناشط عقدت مؤتمرا صحفيا في قمة المناخ بشرم الشيخ، وطالبت دول خارجية بالتدخل للإفراج عن شقيقها المتهم في قضايا جنائية.

وفي سياق متصل، قالت جبهة شباب الصحفيين المصريين إنها رصدت حالة من الغضب التي سيطرت على أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بسبب استقواء بعض المعتصمات في مقر النقابة بالخارج لتحقيق مكاسب شخصية بعيدًا عن المصلحة العليا للبلاد.

وأكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين، في بيان صادر لها، أن رشا عزب ومنى سليم وإيمان عوف، يتلقون التعليمات لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

ومن جانبه، قال هيثم طوالة، رئيس جبهة شباب الصحفيين المصريين، إن جموع الصحفيين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن يرفضون المزايدة التي تمارسهن المعتصمات في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.

وأضاف "طوالة" أن أعضاء قلعة الحريات يدعمون الدولة، ويتبرأون من هذا الاعتصام المشبوة، مؤكدين على أن النقابة لن تكون ستارًا للعمليات المشبوهة.

كما أوضح رئيس الجبهة أن نقابة الصحفيين المصريين صاحبة المواقف البطولية في مساندة الدولة، لن تشارك في تنفيذ أجندة أجنبية ولن تكون طرفًا في استخدام قضية شخصية للضغط على الدولة.

وأشار رئيس جبهة شباب الصحفيين المصريين إلى أنه ليس معقولًا ولا منطقيًا الدفاع عن الإرهابي علاء عبد الفتاح المحبوس في قضية جنائية، لافتًا إلى أنه لم ينسى الجميع حينما طالب بحرق الضباط واستخدامهم كوقود طبيعي لحين انتهاء أزمة السولار، ولن ينسي المصريين تاريخه الأسود حينما طالب بتنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية بشكل عشوائي.