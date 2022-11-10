شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على اتفاقية بـ250 مليون يورو لإنشاء مترو "إسكندرية أبو قير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

وشهد الاجتماع إشادة من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، بقمة المناخ، قائلا:" إن ما تشهده مصر الآن بمدينة شرم الشيخ، من خلال استضافة قمة المناخ، بحضور بلغ حوالى 40 ألف مدعو على مستوى العالم من رؤساء وملوك شرف كبير، أن يكون هذا الحدث العالمي على الأراضي المصرية".

وأشار عابد، إلى أن مصر استطاعت أن تقدم للعالم نموذجا فريدا ومثل في إقامة محافل دولية وعالمية، موجها الشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم في إنجاح وإنجاز هذا المؤتمر، ووضع مصر على الخريطة العالمية، سواء كان ذلك من خلال مبادرات أو حلول في قضية المناخ على وجه التحديد التي تشهد اهتمام عالمى غير مسبوق نظرا لأهمية الملف الخاص بالتغيرات المناخية.