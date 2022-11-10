النائبة أميرة صابر: التحول للاقتصاد الأخضر يحتاج قرارات اقتصادية وإرادة سياسية

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يحتاج قرار اقتصادي وإرادة من السياسيين، لاسيما وأن التكيف مع التغيرات المناخية يحتاج مليارات من الدولارات، متسائلة: "من سيعالج هذه القضايا إذا لم يكن البرلمانيين؟".

وأضافت أميرة صابر، في كلمتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP 27 أن البرلمانيين يجب أن يعالجون قضايا العالم مع المناخ، وكذلك قضايا التعهدات التي يتم إطلاقها.