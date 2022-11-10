شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة الطعن على إعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال..نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان "فرصة أخيرة لتفادى "حبل المشنقة".. تفاصيل مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهمون بقتل الإعلامية "شيماء جمال".. تضم 80 صفحة.. و9 أوجه لنقض الحكم.. الخطأ فى الإسناد أبرزها.. وتطالب بتحديد جلسة لإلغاء الحكم".

وينشر موقع "برلمانى" تفاصيل مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال الذى صدر بتاريخ 9 سبتمبر 2022 ضد مستشار سابق بمجلس الدولة وشريكه المقاول، حيث أودع دفاع المتهمين، مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم تسلسل 600

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