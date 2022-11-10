شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد موجها الشكر للنائب عمرو درويش: مصر بلد الحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للنائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "أوجه الشكر للنائب عمرو درويش، الذي عبر عن رأيه بكل أريحية في إحدى الجلسات الحوارية بقمة المناخ وهي علامة فارقة تدل على أن مصر هي بلد الحريات".

وتابع عابد: "سيذكر التاريخ أن النائب عمرو درويش، أبدى برأيه أمام من لهم رأى آخر، ومن هم باتت نواياهم واضحة ضد الدولة المصرية"، مستطردا: "السلطة القضائية مستقلة وستظل تتمتع بالاستقلالية التامة ولن يتدخل فيها أى من السلطتين، التنفيذية أو التشريعية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم، الخميس، لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.