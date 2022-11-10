انت الان تتابع خبر الناتو يعلق على انسحاب الروس من خيرسون : نصر جديد لكييف والان مع التفاصيل
وأضاف بعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، :"علينا مراقبة تطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة".
مشيرا الى ان "روسيا تحت ضغط كبير كما يبدو واضحاً من قراراتها في الجنوب الأوكراني".
وختم مؤكداً أن "الدعم غير المسبوق الذي قدمه أعضاء الحلف، ومنهم إيطاليا، يحدث فارقا في ساحة المعركة كل يوم ومازال حيويا للتقدم الأوكراني".
يشار إلى أن "خسارة موسكو لخيرسون التي تعتبر أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيدها منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، سيشكل ضربة قوية لها ولهيبة جيشها".
لاسيما أن "المدينة تشكل أحد الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها".
يذكر أن "النزاع الروسي الأوكراني دخل شهره التاسع، وسط استمرار للهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق الشهر الماضي جنوباً وشرقاً، من أجل دحر الروس عن البلدات التي سيطروا عليها".