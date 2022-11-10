شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الشيخ محمد بن زايد وعاهل البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، زيارة إلى المنامة، تلبية لدعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الصخير الجوية، إلى جانب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، وعدد من المسؤولين.

الشيخ محمد بن زايد وعاهل البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية



ورحّب الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبرا عن تمنياته له بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات بمواصلة التقدم والازدهار.

وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين إلى مجالات أرحب في جميع الجوانب، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تبادلا، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات، والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وأكدا على حرصهما المشترك على ترسيخها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة بلده الثاني مملكة البحرين، ولقائه أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وخصوصيتها والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف جوانبها.

بدوره، أعرب الملك حمد بن عيسى عن "اعتزازه بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي الوطيد من مستوى متقدم ورفيع على جميع المسارات والمجالات تحقيقًا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعاهل البحرين، جولة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي تقام الدورة السادسة من فعالياته في قاعدة الصخير الجوية، ويحتفي هذا العام بمرور الذكرى العاشرة لإقامته.

واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة على أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران المدني والعسكري من أنظمة وتقنيات متقدمة وحلول متطورة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع المشاركين واستمع إلى أهم مبادراتهم وابتكاراتهم، متمنيًا لهم التوفيق في مشاركاتهم وتحقيق أهدافهم المرجوة.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمستوى تنظيم المعرض، معربا عن تمنياته بالتوفيق للبحرين التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة مثل هذه الأحداث الدولية النوعية الكبرى.