بسبب الأوضاع المعيشية .. الآلاف من البريطانيين يلجأون لبنوك الطعام لأول مرة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت أكبر شبكة لبنك الطعام في بريطانيا إن تكاليف المعيشة تدفع بنوك الطعام" لحافة الهاوية" في ظل ارتفاع المترددين الجدد على البنوك حتى قبل بدء فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تسجيل 320 ألف زائر جديد لشبكة تروسيل تراست لبنوك الطعام ما بين أبريل وسبتمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتقرير الشبكة.

وأضافت الشبكة أن هذه أول مرة في تاريخ المنظمة، تفوق الحاجة للغذاء الطارئة التبرعات.

وقالت المديرة التنفيذية للشبكة إيما ريفي في حوار" عادة ما يكون فصل الشتاء أكثر وقت ازدحاما في العام في بنوك الطعام".

ويشار إلى أن التردد على بنوك الطعام ارتفع مع زيادة معدل التضخم في بريطانيا لمستويات لم يتم تسجيلها منذ أربعة عقود.