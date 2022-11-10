بعد انفجار مصنع مجاور.. وكيل تعليم البحيرة يزور مدرسة النوبارية ويطمئن على طالب مصاب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الخميس، زيارة لمدرسة النوبارية الصناعية المشتركة، بعد حدوث انفجار وحريق أمس، بمصنع تعبئة أكسجين مجاور لها.

واطمئن الديب على سلامة طلابها ومعلميها وتفقد آثار الحريق الذى أحدث تلفيات بسيطة بالمدرسة وأسفر عن إصابة أحد الطلاب.

عقب ذلك توجه وكيل تعليم البحيرة لمستشفى النوبارية العام للاطمئنان على صحة وسلامة الطالب الوحيد المصاب من جراء الحادث، وهو بحالة جيدة وتماثل للشفاء.

وأصيب 3 أشخاص في الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، إثر انفجار في مصنع تعبئة أكسجين في النوبارية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن إصابة كل من: عبدالله حسن عبدالله، 17 عامًا طالب، بجرح قطعي بالظهر، ومحمد ابراهيم محفوظ 48 عامًا، بجرح قطعي بالراس، وبدرية سلامة عبداللطيف-37 عامًا، عاملة بمصنع فرز فواكه بجوار مصنع الاكسجين، باختناق دخان.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار حصر الخسائر والتلفيات، وتحديد أسباب الانفجار الذي تسبب في الحريق.

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