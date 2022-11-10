أستراليا تستعيد من بريطانيا رفات عدد من السكان الأصليين

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

أعيدت رفات 18 شخصا من سكان أستراليا الأصليين إلى بلادهم، من متحفين في بريطانيا.

وخلال احتفال التسليم الرسمي في أكسفورد، تسلمت الحكومة الأسترالية 17 رفاتا. وسلمت المجموعة الأخيرة إلى ممثلي الأقوام الأوائل.

ومنذ عام 1990، أعيد أكثر من 1600 جثة إلى أستراليا من جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها من بريطانيا.

وتعتبر إعادة الرفات إلى الوطن خطوة مهمة بالنسبة إلى السكان الأصليين في أستراليا، وينظر إليها على أنها تكريم للأجداد من خلال ترسيخ وجودهم على أراضيهم حتى بعد وفاتهم.

وبحس التقارير الإعلامية فقد استحوذ المتحف البريطاني، من مواقع دفن مختلفة، على رفات السكان الأصليين لدراسة التطور البشري.

وطالب السكان الأصليين بريطانيا بإعادة كل ما يخصهم من تراث خاصة رفات أجدادهم. لكن طلباتهم كانت تواجه في أغلب الأحيان برفض كبير.