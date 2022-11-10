عمران خان يستأنف المسيرة الكبرى نحو العاصمة وسط احتدام الأزمة السياسية في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

من المقرر أن يستأنف حزب الإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم، مسيرة احتجاجية من منطقة وزيرأباد بإقليم البنجاب، حيث جرت محاولة اغتياله الخميس الماضي.

وكان خان قد أكد أن "أنصاره لن يستقروا حتى تغيير النظام، وحتى يتمكن كل مواطن باكستاني من الحصول على حقوقه القانونية".

وتوقفت المسيرة الاحتجاجية الكبرى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب تعرض خان لمحاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم الحزب، فؤاد تشودري، إن المسيرة ستنطلق في مدينة وزيرأباد في البنجاب باتجاه العاصمة إسلام أباد.

ويتهم عمران خان رئيس الوزراء الحالي ووزير الداخلية وضابط كبير بالجيش بالتخطيط لاغتياله.

وتنفي الحكومة هذه المزاعم ، قائلة إن خان يلحق الضرر بالبلاد "عبر افتعال مؤامرات كاذبة ورخيصة".